Илон Маск рассказал, сколько часов в день он спит

Предприниматель поделился, что в 2020 году он занимался работой по 120 часов в неделю, ввиду чего спал прямо под рабочим столом в своем офисе. Сейчас же, несмотря на то, что Маск все еще много времени уделяет работе, спит он 6 часов в день.

Глава Tesla отметил, что предпринимал попытки спать меньше шести часов в день, однако приводили они к спаду продуктивности. В то же время, необходимости спать более шести часов у Маска нет.