Наука и технологии
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Илон Маск рассказал, сколько часов в день он спит
Как выяснилось, меньше 7 часов в день
Илон Маск вновь пришел на подкаст к Джо Рогану, рассказав в том числе о том, сколько часов в день он уделяет сну. Оказалось, глава SpaceX спит меньше 7 часов в день.
Предприниматель поделился, что в 2020 году он занимался работой по 120 часов в неделю, ввиду чего спал прямо под рабочим столом в своем офисе. Сейчас же, несмотря на то, что Маск все еще много времени уделяет работе, спит он 6 часов в день.
Глава Tesla отметил, что предпринимал попытки спать меньше шести часов в день, однако приводили они к спаду продуктивности. В то же время, необходимости спать более шести часов у Маска нет.