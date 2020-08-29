Илон Маск рассказал, сколько может стоить чипирование людей

Маск отметил, что на старте продаж стоимость внедрения чипа будет высокой, однако впоследствии ситуация изменится. Так, по предварительным данным, она может снизится вплоть до нескольких тысяч долларов. Причем в цену включена и соответствующая хирургическая операция.

Напомним, что разработкой специального чипа занимается американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году. Предполагается, что система для осуществления операции будет доведена до автоматизма. Кроме того, по задумке, то, что человека снабдили устройством будет незаметно для окружающих. Габариты чипа, к слову, будут соответствовать габаритам монеты. Основная задача чипирования Neuralink стоит в воздействии на функционирование мозга, в частности, в целях лечения патологий.