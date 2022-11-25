Илон Маск разблокировал забаненных в Twitter для будущей карьеры президента

Илон Маск разблокировал забаненных в Twitter для будущей карьеры президентаТакое мнение выразил эксперт
Эксперт в области предпринимательства в сфере медиакоммуникаций Павел Катков предположил, зачем Илон Маск устроил «амнистию» в Twitter.
Фото: Independent.co.uk
По мнению Каткова, Маск это делает по двум причинам. Первая — попытка привлечь новых пользователей. Эксперт отметил, что каждая соцсеть формирует «ту или иную информационную политику и ту или иную информационную позицию», чтобы привлекать новых пользователей и удерживать аудиторию на своём ресурсе.
Своими поступками он показывает потенциальным пользователям Twitter, что соцсеть будет вне политики. Об это говорит как недавняя разблокировка аккаунта Дональда Трампа, забаненного навсегда предыдущим руководством соцсети, так и стартующая с 28 ноября «амнистия» всех заблокированных пользователей.
Вторая причина — Маск тоже может быть несвободен от политических амбиций. И его действия — предпосылки к тому, что он может когда-нибудь баллотироваться в президенты США.
Я полагаю, что Илон Маск не только хочет заполучить новых пользователей. У него есть политические амбиции. Илон Маск когда-нибудь может даже баллотироваться в президенты США. Если вспомнить Трампа, то он тоже был олигархом, который заработал много денег и пошел в политику. Возможно, что у Илона Маска схожие планы. Возможно, покупка Twitter и политическая "амнистия" внутри социальной сети, – это шаги к тому, чтобы управлять некой глобальной информационной платформой, которая будет влиять на политику, чтобы потом в эту политику пойти.