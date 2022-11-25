Илон Маск разблокировал забаненных в Twitter для будущей карьеры президента

По мнению Каткова, Маск это делает по двум причинам. Первая — попытка привлечь новых пользователей. Эксперт отметил, что каждая соцсеть формирует «ту или иную информационную политику и ту или иную информационную позицию», чтобы привлекать новых пользователей и удерживать аудиторию на своём ресурсе.

Своими поступками он показывает потенциальным пользователям Twitter, что соцсеть будет вне политики. Об это говорит как недавняя разблокировка аккаунта Дональда Трампа, забаненного навсегда предыдущим руководством соцсети, так и стартующая с 28 ноября «амнистия» всех заблокированных пользователей.

Вторая причина — Маск тоже может быть несвободен от политических амбиций. И его действия — предпосылки к тому, что он может когда-нибудь баллотироваться в президенты США.