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Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 06:44
1 мин.

Илон Маск «раздел» человекоподобного робота Tesla Optimus и отправил его на прогулку по офису

Выглядит как сцена из фантастического фильма
Илон Маск, основатель SpaceX, вновь привлек внимание общественности, на этот раз благодаря своему последнему творению в области робототехники — роботу Tesla Optimus.

Владелец социальной сети X поделился коротким видеороликом, демонстрирующим, как этот человекоподобный робот, лишенный внешней оболочки, неспешно прогуливается по тестовому ангару.

Этот «раздетый» вид позволил зрителям взглянуть на сложную внутреннюю конструкцию Optimus, включая многочисленные провода и механизмы, ранее скрытые под металлическим каркасом.

Особое внимание в видео уделено системе рук робота, которая, по заявлениям разработчиков из Tesla, была наибольшим вызовом.

Руки Optimus должны быть не только прочными для выдерживания нагрузок, но и достаточно точными для выполнения мелких операций, что потребовало несколько месяцев на разработку и тестирование.

Этот 15-секундный ролик, иронично озаглавленный «Прогуливаемся с Optimus, стал очередным подтверждением амбиций Маска в области развития робототехники и искусственного интеллекта, предвещая новую эру в автоматизации и взаимодействии человека с машинами.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
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#Илон Маск
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#TESLA