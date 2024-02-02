Илон Маск «раздел» человекоподобного робота Tesla Optimus и отправил его на прогулку по офису

Владелец социальной сети X поделился коротким видеороликом, демонстрирующим, как этот человекоподобный робот, лишенный внешней оболочки, неспешно прогуливается по тестовому ангару.

Этот «раздетый» вид позволил зрителям взглянуть на сложную внутреннюю конструкцию Optimus, включая многочисленные провода и механизмы, ранее скрытые под металлическим каркасом.

Особое внимание в видео уделено системе рук робота, которая, по заявлениям разработчиков из Tesla, была наибольшим вызовом.

Руки Optimus должны быть не только прочными для выдерживания нагрузок, но и достаточно точными для выполнения мелких операций, что потребовало несколько месяцев на разработку и тестирование.

Этот 15-секундный ролик, иронично озаглавленный «Прогуливаемся с Optimus, стал очередным подтверждением амбиций Маска в области развития робототехники и искусственного интеллекта, предвещая новую эру в автоматизации и взаимодействии человека с машинами.