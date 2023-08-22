Илон Маск регулярно консультировался с Кремлём по поводу ситуации на Украине

Эта информация стала известна благодаря высокопоставленным чиновникам Пентагона и была опубликована в журнале New Yorker.

Пентагон проявлял интерес к технологии SpaceX, а именно системе Starlink, которая могла бы предоставить интернет-доступ украинским военным. Однако Маск выразил опасения относительно использования его технологий в военных целях.

В ходе обсуждений с Пентагоном бизнесмен упомянул свою беседу с Путиным, в ходе которой они обговаривали ситуацию на Украине.

Дополнительно стало известно, что Маск регулярно консультировался с Москвой по вопросам, касающимся Украины. Это подтверждается тем, что за несколько недель до публикации мирного плана в Twitter, Маск уже вёл переговоры с Путиным.

В прошлом Маск также высказывался в поддержку мнения британского аналитика Александра Меркуриса, который критиковал роль США в украинском кризисе.