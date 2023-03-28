Илон Маск решил договориться с американской клиникой о совместных испытаниях нейрочипов на людях

Neuralink предложила Неврологическому институту Барроу совместные исследования и испытания нейрочипов на людях, чтобы в итоге помочь пациентам с неизлечимыми сейчас болезнями — слепотой и параличом.

В прошлом году Управление по саниторному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило подобную заявку Neuralink ввиду небезопасности мозговых имплантов компании. На текущий момент Neuralink занимается устранением всех недочётов, из-за которых получила отказ.

Журналистам удалось связаться с Франсиско Понсе, директором Неврологического института Барроу. По его словам, если допускать реальность сотрудничества с Neuralink, то у Центра есть все необходимые наработки для подобных испытаний и колоссальный опыт.