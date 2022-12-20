Илон Маск решил допускать к голосованию об улучшениях в Twitter только платных подписчиков

19:16, 20 декабря 2022
1 мин.
Илон Маск решил допускать к голосованию об улучшениях в Twitter только платных подписчиковТакую идею подал один из его подписчиков
Один из пользователей Twitter, подписанный на владельца соцсети Илона Маска, предложил допускать к участию в опросах, касающихся изменений нас ресурсе, только пользователей, купивших платную подписку Twitter Blue.
Фото: Wsj.com/
Маск, который регулярно проводит опросы и интересуется у подписчиков, что нужно изменить, отреагировал на это предложение и поддержал его.
«Хорошая идея. Twitter внесёт это изменение», — написал бизнесмен.