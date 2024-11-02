Илон Маск решил конкурировать с OpenAI с помощью денег ближневосточных инвесторов

Источник пишет, что благодаря инвестициям компаний из Катара и Саудовской Аравии, которые открыты инновациям и заинтересованы в сотрудничестве с компанией xAI, Маск сможет выйти на новый уровень конкуренции прежде всего с OpenAI, а также с Meta*, Anthropic и Google. Кроме ближневосточных, Маск инициировал новый раунд переговоров и с нынешними инвесторами — крупными компаниями Sequoia Capital и Valor Equity Partners.

С ними согласовано потенциальное повышение капитализации xAI до $45 млрд. Ожидается, что инвестиционный раунд возглавит Valor, а Sequoia примет участие в процессе. При этом все договорённости ещё на предварительном этапе.

«Эти инвесторы всегда открыты для новых возможностей, и Маск создаёт одну из немногих крупных компаний по разработке ИИ. Естественно, что они обсуждают сотрудничество, хотя я не думаю, что проект уже сильно продвинулся», — отметил один из источников FT.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.