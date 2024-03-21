Илон Маск решил вернуть зрение слепым с помощью чипа в мозгу

Маск утверждает, что система Blindsight уже успешно работает на обезьянах. По его словам, изображение вначале будет низкого качества, как в ранних играх Nintendo, но в конечном итоге может превзойти обычное человеческое зрение.

Он также подчеркнул, что ни одна обезьяна не пострадала или не погибла из-за устройств Neuralink. Компания столкнулась с критикой со стороны регуляторов и защитников прав животных из-за обращения с обезьянами, которые являются ключевой частью их экспериментальной работы.