Илон Маск решил вернуть зрение слепым с помощью чипа в мозгу

Опубликовано 21 марта 2024, 20:37
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Илон Маск решил вернуть зрение слепым с помощью чипа в мозгуПод названием Blindsight
Известный предприниматель и основатель компании Neuralink, Илон Маск, заявил, что их мозговой чип вернул зрение слепым обезьянам. Следующим продуктом Neuralink станет «Blindsight», который восстановит зрение для тех, кто полностью потерял способность видеть. Этот шаг следует за продуктом под названием «Телепатия», который уже используется для управления компьютером только с помощью мысли.
Маск утверждает, что система Blindsight уже успешно работает на обезьянах. По его словам, изображение вначале будет низкого качества, как в ранних играх Nintendo, но в конечном итоге может превзойти обычное человеческое зрение.
Он также подчеркнул, что ни одна обезьяна не пострадала или не погибла из-за устройств Neuralink. Компания столкнулась с критикой со стороны регуляторов и защитников прав животных из-за обращения с обезьянами, которые являются ключевой частью их экспериментальной работы.