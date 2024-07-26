Илон Маск решил вложить $5 млрд в свой стартап xAI с помощью Tesla

Маск предлагает инвестировать в стартап $5 млрд. Идею уже поддержали 68,7% из 635 670 проголосовавших. Маск отметил в своём сообщении, что для выделения денег необходимо одобрение совета директоров и голосование акционеров.

Ранее Маск говорил об этом, отвечая на вопросы акционеров на пресс-конференции, посвящённой квартальному отчёту. По его словам, Tesla учится у xAI, стартап помог компании продвинуть систему полного автопилота в электромобилях бренда.

«Tesla многому учится у xAI. Это действительно помогло в продвижении полного автономного вождения и создании нового центра обработки данных компании. Что касается инвестиций в xAI, я думаю, нам нужно получить одобрение акционеров. Но я, безусловно, поддерживаю эту идею, если акционеры её поддержат», — объяснил миллиардер.