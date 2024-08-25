Илон Маск саркастически высказался по поводу ареста Павла Дурова во Франции

Маск опубликовал в соцсети Х пост, высмеивающий футуристичное будущее Европы, где «могут казнить» за поставленный лайк мему.

«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — пошутил Маск.