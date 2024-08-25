Илон Маск саркастически высказался по поводу ареста Павла Дурова во Франции

Опубликовано 25 августа 2024, 04:45
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Илон Маск саркастически высказался по поводу ареста Павла Дурова во ФранцииМогут казнить «за лайк мему»
Илон Маск, как всегда, с сарказмом высказался касательно ареста основателя Telegram Павла Дурова.
Маск опубликовал в соцсети Х пост, высмеивающий футуристичное будущее Европы, где «могут казнить» за поставленный лайк мему.
«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — пошутил Маск.
Источник:Радио 1
Автор:Андрей Кадуков
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