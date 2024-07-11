Илон Маск смог избежать иска на $500 млн от экс-сотрудников Twitter

Сразу после приобретения компании, Маск уволил более 6000 работников, не выполнив свои обещания по выплате выходного пособия.

Бывшая сотрудница Twitter Кортни МакМиллиан подала коллективный иск, требуя выплату по плану выходного пособия, утверждая, что уволенные сотрудники должны были получить три месяца зарплаты. Они получили меньше.

Но накануне, во вторник, судья Трина Томпсон из Северного округа Калифорнии удовлетворила ходатайство Маска о прекращении иска.

Судья постановила, что план выходного пособия, принятый после поглощения компании Маском, а не план 2019 года, должен применяться к уволенным сотрудникам.

Отметим, что хоть это решение и стало неудачей для уволенных сотрудников Twitter, у них все еще есть шансы на получение выплат.

Судья Томпсон отметила, что истцы могут изменить свои претензии для не-ERISA исков. Она также упомянула, что этот случай может быть связан с другими исками против X Corp/Twitter, которые все еще рассматриваются, включая иск на $128 млн за невыплаченные выходные пособия и иск на около $1 млн за неоплаченные юридические услуги.