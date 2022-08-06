Илон Маск снова согласился купить Twitter после отказа и судебных разбирательств

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Илон Маск снова согласился купить Twitter после отказа и судебных разбирательствНо на определённых условиях
Илон Маск заявил, что готов вернуться к покупке соцсети Twitter на изначальных условиях — приобрести компанию за $44 млрд.
Но перед этим бизнесмен ждёт, что Twitter предоставит выборку из 100 аккаунтов с детальным объяснением механизма проверки их подлинности. По словам Маска, если соцсеть сможет подтвердить подлинность 100 аккаунтов и объяснит, как их поверяет и подтверждает подлинность, только тогда он согласится её купить.
«Однако, если выяснится, что они солгали, сделки не будет»,— отметил Маск в своём Twitter.