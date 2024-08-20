Илон Маск согласился войти в команду Трампа в случае победы на выборах

О намерениях Трампа предложить Маску должность советника или члена кабинета главы администрации стало известно в ходе недавнего интервью с Трампом, организованного соцсетью Х. Маск, в свою очередь, согласился и предложил себя в качестве аудитора эффективности работы правительства.

Свой пост в соцсети Х на эту тему Маск сопроводил фото за трибуной несуществующего, но возможного «Департамента эффективности государственного управления». Маск поставил лаконичную подпись: «Я готов».