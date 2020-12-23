Илон Маск сомневается в «революционности» батарей электромобиля Apple

Миллиардер опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором высказал сомнение, что у Apple есть какая-то по-настоящему инновационная технология аккумуляторов. По его словам, литий-железо-фосфатная батарея уже используется в автомобилях Tesla и яблочной компании вряд ли удастся сделать её моноячеистыми. Маск заявил, что это невозможно из-за ограничений, накладываемых законами химии и физики.

Отметим, что слухи о работе над электромобилем с автопилотом внутри Apple появились достаточно давно. Ещё в 2014-2015 годах в сети появлялись «сливы», в которых утверждалось, что производитель iPhone и iPad сделает соответствующий анонс уже в 2020 году. Но как мы видим, все эти предсказания не сбылись и кто знает — возможно «эксклюзив» Reuters это очередная громкая утка.