Илон Маск создает игровую студию xAI для разработки ИИ-игр

Пока подробностей о проекте немного. Однако во время демонстрации возможностей Grok 3 — нового ИИ-чатбота xAI — было показано, что он может генерировать простые игры, например, версию Tetris на языке Python. Также в сети появился пример того, как Grok 3 создает аналог игры Bubble Trouble с базовой физикой и столкновениями.

Маск отметил, что студия xAI работает над интеграцией фотореалистичной графики в ИИ-игры. Он также упомянул, что Grok может улучшать разрешение графики по запросу, но пока неясно, будет ли эта технология применяться только в играх, созданных самим Grok, или же станет отдельной функцией, подобной Nvidia DLSS.

На данный момент в студии xAI числится всего девять человек, включая самого Маска. Пока неясно, сможет ли команда разработать полноценные сложные проекты, но, судя по первым экспериментам, xAI делает ставку на создание динамически генерируемых игр с помощью ИИ.