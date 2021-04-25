Илон Маск станет ведущим телешоу

Сообщается, что выход выпуска Saturday Night Live, в котором Маск станет ведущим, ожидается в начале мая, а именно 8 числа. Также отмечается, что музыкальным гостем в этот день станет певица Майли Сайрус.

Напомним, что нескольким ранее, в рамках пресс-конференции после запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon, Илон Маска заявил, что человечество должно реализовать на Луне постоянную базу, а на Марсе и вовсе город. Глава SpaceX уверен, что человечество станет таким космическим видом, который сможет обитать на разных планетах.