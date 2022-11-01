Илон Маск упразднил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем соцсети

Сам Маск утверждает, что это временная мера. Также он прокомментировал слухи о его намерении уволить сотрудников соцсети до выплаты им грантов в виде акций компании. Маск назвал это ложью.

Отмечается, что сооснователь Twitter Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании.