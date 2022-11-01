Наука и технологии
21:31, 01 ноября 2022
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Илон Маск упразднил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем соцсети

Нот сам говорит, что временно

В базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США появились документы, подтверждающие, что Илон Маск сразу после покупки Twitter распустил совет директоров и стал владельцем и исполнительным директором компании в одном лице.

Илон Маск упразднил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем соцсети

Сам Маск утверждает, что это временная мера. Также он прокомментировал слухи о его намерении уволить сотрудников соцсети до выплаты им грантов в виде акций компании. Маск назвал это ложью.

Отмечается, что сооснователь Twitter Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании.

Источник:RB.RU
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#Илон Маск
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