Илон Маск усомнился, что доживет до высадки на Марс

Данное заявление миллиардер сделал в рамках конференции Satellite 2020 в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, что же он думает о перспективах покорения космоса человечеством. Маск заявил, что он искренне надеется на то, что будет жив в момент, когда наш вид высадится на Марс.

”Но если мы не ускорим темпов развития инноваций, я точно умру до того, как это произойдет”, — рассказал Маск. Он также добавил, что основной проблемой для освоения далеких планет является отсутствие у человечества мощных многоразовых ракет, которые могли бы перевезти на ту же красную планету все необходимое для жизни человека за пределами Земли.