Илон Маск уволил сотрудников Twitter, публично споривших с ним в соцсети

К слову, хоть предприниматель и называет себя «абсолютистом по части свободы слова», свежая история показала, что это не совсем так.

Речь идёт об увольнении инженера Эрика Фронхёфера, который ранее работал над Android-приложением Twitter. В минувшее воскресенье он ответил в соцсети на один из твитов Маска.

В своём комментарии разработчик отметил, что Маска неправильно понимает техническую часть приложения Twitter. На это глава компании попросил Фронхёфера уточнить, попутно добавив: «Twitter очень медленный на Android. Что ты сделал, чтобы это исправить?».

Дальше конструктивного диалога тоже не вышло, а через какое-то время Маск написал, что Фронхёфер уволен.

Похожая ситуация произошла и с Беном Лейбом, проработавшим в соцсети 10 лет. Он также раскритиковал Маска, ретвитнув тот же технический пост предпринимателя с комментарием: «Я могу с уверенностью сказать, что этот человек понятия не имеет, о чём говорит». И его тоже уволили.