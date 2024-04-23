Илон Маск уволил всех американских маркетологов Tesla по очень необычной причине

Во главе команды стоял старший менеджер Алекс Ингрэм, который также лишился своей должности. В Европе у Tesla осталось лишь несколько сотрудников, задействованных в маркетинге.

В ответ на эти новости Маск написал в Twitter: «Это действительно правда. Реклама Tesla была слишком обычной и прозаичной. По описанию можно было подумать про любую другую машину».

Tesla на протяжении многих лет не вкладывала средства в традиционную рекламу, полагаясь на сарафанное радио среди автовладельцев для продвижения своей продукции.

Однако в мае 2023 года Маск объявил о смене стратегии, заявив, что «немного порекламирует свои машины». Позднее, в конце того же года, он анонсировал проведение небольшого рекламного теста для оценки его эффективности.

На фоне замедления роста мирового рынка электромобилей и усиления конкуренции инвесторы все чаще призывают Маска уделять больше внимания маркетингу. Так, 6 февраля 2024 года некоторые пользователи сети начали замечать рекламу Tesla на платформе X.