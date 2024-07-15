Илон Маск: уже в 2026 более 1000 человек будут ходить с мозговыми чипами Neuralink

Технология уже оказала значительное влияние на жизнь людей. Ноланд Арбо, первый человек, получивший имплант от Neuralink, поделился своими впечатлениями. Ранее парализованный, он теперь может пользоваться устройствами и даже играть в видеоигры.

Однако не обошлось без проблем: в мае у Арбо сместился один из проводков в мозгу. Несмотря на это, представитель Neuralink заверил, что сейчас чип стабилен.

Во время трансляции 11 июля Маск рассказал о будущем компании. Он намерен имплантировать чипы тысячам пациентов в ближайшие годы.

Технология Neuralink позволяет контролировать роботизированные конечности с помощью мыслей, превосходя скорость естественных мозговых сигналов.

Маск видит в этом еще более глобальную цель — создать симбиоз между людьми и искусственным интеллектом, чтобы снизить риски, связанные с развитием ИИ.