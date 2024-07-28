Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2024, 15:45
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Илон Маск: в 2025 году Tesla наладит только «низкое производство» роботов Optimus

А в 2026 начнёт поставлять систему другим компаниям
В ходе пресс-брифинга по поводу финансового отчёта за второй квартал 2024 года Илон Маск заявил, что роботы-гуманоиды Tesla Optimus будут запущены в «низкое производство» только в 2025 году, а в «высокое» (масштабное) — в 2026.
Илон Маск: в 2025 году Tesla наладит только «низкое производство» роботов Optimus

© Tesla

По его словам, инженеры Tesla готовят роботов к «идеальному» выполнению рутинных задач, которые машине может делегировать человек. В том числе роботы должны начать работать сначала на заводах Tesla в качестве тестирования, а затем уже будут предложены другим компаниям.

Как отмечает информационный портал Teslarati, хотя Tesla — прежде всего автомобильный производитель и известна своей технологией полностью автономного вождения Full Self-Driving (FSD) на основе ИИ, всё же самый «экзотичный» и специфичный проект компании — человекоподобный робот Optimus.

Однако, в типичной для Tesla манере, дела вендора продвигаются не такими темпами, как ранее заявлял Маск. В 2021 году, когда Optimus был представлен, Маск заявил, что компания будет готова задействовать устройства на заводах Tesla в 2022 году. Хотя в последнее время некоторые из них использовались для выполнения самых элементарных задач, эти сроки были всерьёз нарушены.

Источник:Teslarati
Автор:Андрей Кадуков
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