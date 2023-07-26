Наука и технологии
16:15, 26 июля 2023
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Илон Маск в третий раз обновил логотип Twitter и заявил, что дизайн будет меняться и дальше

Ему не понравились толстые линии толортипа

Илон Маск сообщил об очередном изменении логотипа соцсети (бывшего Twitter) «Х». Линии того стали толще, но владельцу ресурса это снова не понравилось.

Илон Маск в третий раз обновил логотип Twitter и заявил, что дизайн будет меняться и дальше

© Oliver Browning

Маск заявил, что дизайн будет и дальше меняться, потому что ему не нравятся толстые линии. Обновление логотипа незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного пользователем Twitter Сойером Мерриттом.

«Мне не нравятся толстые линии, поэтому я откатываю изменения», — заявил Маск.

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