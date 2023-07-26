Илон Маск в третий раз обновил логотип Twitter и заявил, что дизайн будет меняться и дальше

16:15, 26 июля 2023
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Илон Маск в третий раз обновил логотип Twitter и заявил, что дизайн будет меняться и дальшеЕму не понравились толстые линии толортипа
Илон Маск сообщил об очередном изменении логотипа соцсети (бывшего Twitter) «Х». Линии того стали толще, но владельцу ресурса это снова не понравилось.
© Oliver Browning
Маск заявил, что дизайн будет и дальше меняться, потому что ему не нравятся толстые линии. Обновление логотипа незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного пользователем Twitter Сойером Мерриттом.
«Мне не нравятся толстые линии, поэтому я откатываю изменения», — заявил Маск.