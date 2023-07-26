Илон Маск в третий раз обновил логотип Twitter и заявил, что дизайн будет меняться и дальше

Маск заявил, что дизайн будет и дальше меняться, потому что ему не нравятся толстые линии. Обновление логотипа незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного пользователем Twitter Сойером Мерриттом.

«Мне не нравятся толстые линии, поэтому я откатываю изменения», — заявил Маск.