Илон Маск вернулся в покинутую им соцсеть и взвинтил цену шуточной криптовалюты

Началось всё с публикации в Twitter, в которой миллиардер прикрепил фото ракеты-носителя Falcon 9 и подписал всё это словом «Doge». Затем он начал публиковать различные посты, в которых также упоминал собаку-мем, в результате чего стоимость Dogecoin выросла за сутки примерно на 50%.