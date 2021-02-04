Наука и технологии
Сегодня в 16:24
Илон Маск вернулся в покинутую им соцсеть и взвинтил цену шуточной криптовалюты
Эффект Илона во всей красе
Два дня назад, 2 февраля, Илон Маск объявил о своём временном уходе из Twitter. Но уже сегодня он вновь вернулся и взвинтил парой своих постов цену шуточной криптовалюты Dogecoin.
Началось всё с публикации в Twitter, в которой миллиардер прикрепил фото ракеты-носителя Falcon 9 и подписал всё это словом «Doge». Затем он начал публиковать различные посты, в которых также упоминал собаку-мем, в результате чего стоимость Dogecoin выросла за сутки примерно на 50%.
Напомним, что ранее благодаря появлению Илона Маска в соцсети Clubhouse, акции Clubhouse Media Group выросли более чем на 100%. Журналисты уже успели придумать этому явлению своё название — «The Elon Effect» («Эффект Илона»).