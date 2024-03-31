Илон Маск вложился в судебный процесс против соцсети бывшего главы Twitter

Причиной увольнения Хаппе называет свои посты в своём же профиле в соцсети Х, которые публиковала в свободное от работы время и не упоминала Block, созданную бывшим сторонником Илона Маска Джеком Дорси. По словам Хаппе, она опубликовала посты о боевых действиях в Газе и что-то ироничное о меньшинствах. А потом удалила эти сообщения, поскольку соцсеть Х начала уменьшать их показ.

Однако это не помогло: истица уверена, что на её сообщения работодатель не обратил бы внимания, если бы не донёс коллега. И менеджеры соцсети Block весьма быстро буквально выбросили Хаппе на улицу без выходного пособия. При этом женщина утверждает, что просто «выразила свои политические взгляды, мнения или убеждения в форме сатиры», что якобы поощряется внутренними правилами Block.

Теперь Хаппе обвиняет Block и персонально Дорси в том, что компания нарушила свои же правила.

В связи с этим Илон Маск в своём профиле ретвитнул сообщение компании X о том, что она поддерживает иск Хаппе, с подписью: «Поддерживаем ваше право на свободу слова».