Илон Маск вновь назвал ИИ угрозой существованию человечества

По его словам, ИИ — потенциальная угроза, потому что может быть использован как во благо, так и во зло. Причём это «экзистенциальный риск»: появляется технология, более умная, чем самый интеллектуальный из людей. И как справиться с этой проблемой, — пока однозначного ответа нет.

Маск считает, что пока ИИ может принести 80% пользы и 20% вреда. При этом эти технологии не стоит подвергать жёсткому госрегулированию, скорее нужна некая независимая структура, которая будет функционировать как посредник между различными компаниями, работающими в сфере ИИ, и помогать им в выработке общих правил развития и использования новых технологий.