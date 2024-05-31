Илон Маск восхитился математиком Перельманом из-за его бескорыстности

В своём Х-аккаунте Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети с ником @historyinmemes, который написал о Перельмане: «Это Григорий Перельман, математик, отказавшийся принять Филдсовскую медаль и премию в размере $1 млн». Маск восхищённо оценил учёного.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Маск.