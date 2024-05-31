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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 19:22
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Илон Маск восхитился математиком Перельманом из-за его бескорыстности

Vfcr отреагировал на публикацю об учёном
Илон Маск восхитился бескорыстностью и достижениями математика российского происхождения Григория Перельмана, и назвал его «крутым и непосредственным».
Илон Маск восхитился математиком Перельманом из-за его бескорыстности
© George M. Bergman, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

В своём Х-аккаунте Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети с ником @historyinmemes, который написал о Перельмане: «Это Григорий Перельман, математик, отказавшийся принять Филдсовскую медаль и премию в размере $1 млн». Маск восхищённо оценил учёного.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Маск.