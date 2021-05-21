Илон Маск восхитился СССР и Россией

По словам миллиардера, приглашение на форум он получил от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Forbes пишет, что одной из причин, по которой Маск дал согласие на участие, является «желание налаживать диалог». Бизнесмен отметил, что между Россией и США должно быть больше контактов и коммуникации. И его выступление — один из таких контактов.

Вместе с тем основатель SpaceX заявил о своём восхищении Россией и СССР. В особенности достижениями последней в области ракетостроения.

Напомним, что помимо Маска, на «Новом Знании» должен выступить сооснователь Apple Стив Возняк.