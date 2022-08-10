Илон Маск впервые за долгое время начал продавать свои акции в Tesla

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Илон Маск впервые за долгое время начал продавать свои акции в TeslaЧтобы подготовиться к покупке Twitter
Илон Маск в очередной раз продал акции своей автомобилестроительной компании Tesla. Сделал он это на фоне возможной покупки Twitter, к которой его может принудить суд.
Маск продал 7,9 млн акций на сумму в $6,9 млрд, стоимость акций снизилась на 2,44%. Сделка прошла с 5 по 9 августа.
В Twitter предприниматель сообщил, что вынужден продать акции на фоне возможной сделки с соцсетью. Но если его не заставят покупать компанию, он выкупит акции Tesla обратно.