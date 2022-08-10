Илон Маск впервые за долгое время начал продавать свои акции в Tesla

Маск продал 7,9 млн акций на сумму в $6,9 млрд, стоимость акций снизилась на 2,44%. Сделка прошла с 5 по 9 августа.

В Twitter предприниматель сообщил, что вынужден продать акции на фоне возможной сделки с соцсетью. Но если его не заставят покупать компанию, он выкупит акции Tesla обратно.