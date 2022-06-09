Илон Маск всё-таки получил от Twitter доступ к данным пользователей

Как отмечается, без этого невозможно объективно оценить количество спама и ботов в социальной сети, которые могут влиять на доходы компании от рекламы. Маску должны предоставить доступ к колоссальной информационной базе — ежедневно в соцсети публикуется порядка 500 млн сообщений.

Данные включают информацию не только о твитах, публикуемых в режиме реального времени, но и об учётной записи и устройстве, которое пользователь использовал во время написания твита. База данных может быть передана Маску уже на этой неделе.