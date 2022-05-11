Илон Маск выбрал YouTube-блогера в качестве преемника в Twitter после своей смерти

Сначала миллиардер написал таинственный твит о своей смерти при загадочных обстоятельствах. Затем он заявил, что в случае чего, готов попасть в ад. Теперь же глава Tesla выбрал преемника на случай, если он всё же умрёт.

Произошло это всё в том же треде, связанном с загадочной смертью предпринимателя. Именно в нём появился YouTube-блогер с канала MrBeast, который спросил миллиардера, может ли он рассчитывать на акции компании Twitter после его смерти. На этот вопрос Маск ответил согласием.

Напомним, что в конце апреля Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов. При этом маржинальный кредит на 12,5 млрд долларов из этих средств согласился предоставить банк Morgan Stanley. Правда, в качестве залога выступают акции Tesla.