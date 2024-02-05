Илон Маск вынуждал топ-менеджеров Tesla употреблять наркотики вместе с ним

Причем его предложение очень редко отклонялось — топ-менеджеры не хотели терять возможность оставаться рядом с миллиардером или расстраивать его.

Сообщается, что в последние несколько лет на вечеринках Маска замечали принимающим кетамин через назальный спрей. Также ему приписывали употребление жидкого экстази из бутылки с водой.

Согласно отчету, нынешние и бывшие члены правления Tesla и SpaceX, некоторые из которых инвестировали десятки миллионов в компании Маска, также употребляли вместе с ним наркотики.

По словам журналистов, таким образом Илон Маск создал культуру, в которой его ближайшие деловые партнеры боятся потерять свое богатство и социальный статус. Причем достичь этого негативного эффекта можно достаточно легко — просто расстроив миллиардера. Например, отказавшись употреблять с ним запрещенные вещества.