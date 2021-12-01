Илон Маск выпустил киберсвисток в стиле нашумевшего пикапа Cybertruck

Внешность свистка, очевидно, вдохновлена нашумевшим ранее концептом футуристичного автомобиля Cybertruck. На сайте Tesla сообщается, что свиток выполнен из нержавеющей стали и позиционируется как “премиальный коллекционный предмет”. Также известно, что свисток оснащен опцией крепления для дополнительной универсальности. Оценили аксессуар в 50 долларов или около 3 697 рублей.