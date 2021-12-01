Илон Маск выпустил киберсвисток в стиле нашумевшего пикапа Cybertruck

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Илон Маск выпустил киберсвисток в стиле нашумевшего пикапа CybertruckЗа 50 долларов
Неожиданно для всех, глава Tesla и SpaceX Илон Маск показал не новый электрокар, ракету или нейрогаджет, а необычный киберсвисток в стиле пикапа Cybertruck.
Анонсировал необычный свисток Маск на своей странице в Twitter. В соответствующей публикации он решил подшутить над Apple, заявив : “Не тратьте деньги на глупую тряпочку Apple, купите лучше наш свисток!”.
Внешность свистка, очевидно, вдохновлена нашумевшим ранее концептом футуристичного автомобиля Cybertruck. На сайте Tesla сообщается, что свиток выполнен из нержавеющей стали и позиционируется как “премиальный коллекционный предмет”. Также известно, что свисток оснащен опцией крепления для дополнительной универсальности. Оценили аксессуар в 50 долларов или около 3 697 рублей.
Источник: Tesla