Илон Маск выпустил текилу собственного производства

Называется новинка Tesla Tequila, а купить ее можно на официальном сайте автопроизводителя. В описании к текиле говорится, что это “премиальный 100% de agave tequila añejo изготовленный из экологически чистых высокогорных и низменных агав”. Что же до цены бутылки текилы от Илона Маска, то за нее просят 250 долларов или 19,300 рублей — немаленькая цена, тут не поспоришь.

Напомним, что миллиардер достаточно известен своими необычными выходками на поприще бизнеса. Так, практически из такой же шутки, получился еще один эпатажный продукт — “Не огнемет”. Правда, тогда в качестве материнской компании девайса выступал другой проект Маска — The Boring Company.