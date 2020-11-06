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Илон Маск выпустил текилу собственного производства
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Илон Маск — удивительная личность. Только у него первоапрельская шутка о выпуске собственной текилы в случае неудач во всем остальном могла превратиться в настоящий бизнес. То есть да, человек, который основал космическую компанию SpaceX и возглавляет производителя электрокаров Tesla теперь еще и производитель алкоголя.
Называется новинка Tesla Tequila, а купить ее можно на официальном сайте автопроизводителя. В описании к текиле говорится, что это “премиальный 100% de agave tequila añejo изготовленный из экологически чистых высокогорных и низменных агав”. Что же до цены бутылки текилы от Илона Маска, то за нее просят 250 долларов или 19,300 рублей — немаленькая цена, тут не поспоришь.
Напомним, что миллиардер достаточно известен своими необычными выходками на поприще бизнеса. Так, практически из такой же шутки, получился еще один эпатажный продукт — “Не огнемет”. Правда, тогда в качестве материнской компании девайса выступал другой проект Маска — The Boring Company.