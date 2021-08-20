Илон Маск выпустит гуманоидного робота Tesla Bot

Грядущий робот внешне будет напоминать человека — рост составит 172,72 см, а вес — 56 кг. Его оснастят возможность бегать 5 миль в час. Компания умышленно выбрала такую скорость, чтобы дать возможность людям сбежать от него, если что-то пойдет не так. Известно, что Tesla Bot получит экран на голове, а также восемь камер, равно как и в автомобилях Tesla. “Это все те же инструменты, которые мы видим в машине”, — поделился Маск.

В задачи гуманоидного робота Tesla Bot войдет выполнение опасных и рутинных задач. Прежде всего Маск хочет поручить ему осуществлять действия, которые сами люди выполнять не горят желанием. К примеру, на работе это может быть извлечение болта и его прикрепление к машине, а в обычной жизни — покупка продуктов.