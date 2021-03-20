Илон Маск высказался на русском языке о попытке россиянина взломать Tesla

Напомним, что вчера, на суде в США, 27-летний россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке осуществить кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Так, глава Tesla написал под этой новостью “Преступленіе и наказаніе”, сохранив дореформенную орфографию русского языка.

Еще в прошлом году Крючков с соучастниками пытались нанять за 1 млн долларов сотрудника компании для внедрения вредоносной программы во внутреннюю сеть Tesla. Впоследствии россиянин предполагал шантажировать этим руководство компании.

Несколько дней назад мы писали о продолжении истории 17-летнего парня, которому удалось взломать Twitter-аккаунты многих известных личностей, в числе которых Илон Маск и Билл Гейтс. Выяснилось, что за это парень получил три годы тюрьмы.