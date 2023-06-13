Илон Маск высказался об уничтожении немецких танков Leopard 2 в ходе СВО

16:30, 13 июня 2023
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Илон Маск высказался об уничтожении немецких танков Leopard 2 в ходе СВОПо его мнению, их или не должно быть там вообще, или должно быть очень много
Один из подписчиков Илона Маска в Twitter выразил мнение, почему российская армия так быстро уничтожила большое количество немецких танков Leopard 2 в ходе отражения украинского контрнаступления. В связи с чем замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у Германии больше этих машин.
Пользователь предположил, что украинские военные не умеют пользоваться «Леопардами» на необходимом уровне. По его мнению, «попытка отправить больше будет напрасной, если ничего не изменится».
Но Маск не согласился с ним, высказав, что танков или не должно быть вовсе, или очень много. «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами. Лучше, чтобы их не было, или их было много», — написал Маск в своём Twitter.