Илон Маск высказался об уничтожении немецких танков Leopard 2 в ходе СВО

Пользователь предположил, что украинские военные не умеют пользоваться «Леопардами» на необходимом уровне. По его мнению, «попытка отправить больше будет напрасной, если ничего не изменится».

Но Маск не согласился с ним, высказав, что танков или не должно быть вовсе, или очень много. «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами. Лучше, чтобы их не было, или их было много», — написал Маск в своём Twitter.