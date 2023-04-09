Наука и технологии
00:23, 09 апреля 2023
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Илон Маск высмеял Пентагон за желание удалить из Twitter утечки секретных документов

Он пошутил, что такие попытки, конечно же, не привлекают внимание

Илон Маск высмеял Пентагон на фоне новостей о расследовании ведомством утечки секретных документов с данными о конфликте на Украине.

Илон Маск высмеял Пентагон за желание удалить из Twitter утечки секретных документов

Фото: Theguardian.com

Маск иронично написал в Twitter, что это «не привлекает внимание».

«Да, вы можете полностью удалять вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — посмеялся Илон Маск.

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