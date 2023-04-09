Илон Маск высмеял Пентагон за желание удалить из Twitter утечки секретных документов

00:23, 09 апреля 2023
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Илон Маск высмеял Пентагон за желание удалить из Twitter утечки секретных документовОн пошутил, что такие попытки, конечно же, не привлекают внимание
Илон Маск высмеял Пентагон на фоне новостей о расследовании ведомством утечки секретных документов с данными о конфликте на Украине.
Фото: Theguardian.com
Маск иронично написал в Twitter, что это «не привлекает внимание».
«Да, вы можете полностью удалять вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — посмеялся Илон Маск.