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Илон Маск высмеял сотрудников Apple за отказ возвращаться в офис из «удалёнки»И опубликовал фото спящей собаки
Предприниматель Илон Маск в шуточной форме раскритиковал сотрудников Apple за отказ возвращаться с удалённого формата работы в офис.
У себя в Twitter он опубликовал пост-мем со спящей собакой и написал: «Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор». Так он выразил свою реакцию на очередное откладывание Apple перевода сотрудников с «удалёнки» в офис.
Отмечается, что 17 мая Apple должна была вернуть полноценную работу в офисе после более чем года «удалёнки» из-за коронавируса, но снова отложила это решение.
При этом Маск постоянно критикует американцев, говоря, что в США люди стараются не ходить на работу. Всем в пример предприниматель ставит Китай.