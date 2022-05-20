Илон Маск высмеял сотрудников Apple за отказ возвращаться в офис из «удалёнки»

У себя в Twitter он опубликовал пост-мем со спящей собакой и написал: «Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор». Так он выразил свою реакцию на очередное откладывание Apple перевода сотрудников с «удалёнки» в офис.

Отмечается, что 17 мая Apple должна была вернуть полноценную работу в офисе после более чем года «удалёнки» из-за коронавируса, но снова отложила это решение.

При этом Маск постоянно критикует американцев, говоря, что в США люди стараются не ходить на работу. Всем в пример предприниматель ставит Китай.