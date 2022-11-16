Илон Маск выставил сотрудникам условие: придётся или очень много и быстро работать, или уволиться

16:50, 16 ноября 2022
1 мин.
Илон Маск выставил сотрудникам условие: придётся или очень много и быстро работать, или уволитьсяЕсли второе, сотрудник получит выходное пособие
Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск утром 16 ноября направил сотрудникам электронное письмо с ультимативными условиями дальнейшей работы. По его словам, придётся или принять «хардкорный» режим работы в компании, или уволиться.
Чтобы остаться, придётся согласиться «работать много часов с высокой интенсивностью», иначе сотрудник будет уволен с выплатой выходного пособия в размере трёхмесячной зарплаты.
Чтобы подтвердить своё согласие с новыми условиями, нужно нажать на кнопку «Да» в письме. Подтвердить согласие нужно до вечера 17 ноября.
Такие условия Маск поставил после того, как некоторые сотрудники начали публично критиковать его в соцсети, и он их сразу уволил.