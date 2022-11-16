Илон Маск выставил сотрудникам условие: придётся или очень много и быстро работать, или уволиться

Чтобы остаться, придётся согласиться «работать много часов с высокой интенсивностью», иначе сотрудник будет уволен с выплатой выходного пособия в размере трёхмесячной зарплаты.

Чтобы подтвердить своё согласие с новыми условиями, нужно нажать на кнопку «Да» в письме. Подтвердить согласие нужно до вечера 17 ноября.

Такие условия Маск поставил после того, как некоторые сотрудники начали публично критиковать его в соцсети, и он их сразу уволил.