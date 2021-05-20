Илон Маск выступит на российском научном форуме

По словам чиновника, миллиардер станет одним из множества именитых гостей, которые поучаствуют в трёхдневном марафоне, пишет ТАСС. Само мероприятие пройдёт с 20 по 22 мая в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.

Среди приглашённых спикеров значатся Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин и Олег Тиньков. Особый интерес вызывают два иностранных гостя: Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

В числе тем, которые будут обсуждаться на «Новом Знании», можно найти историю и культуру, науку и технологии, а также многое другое.