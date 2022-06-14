Илон Маск выступит перед сотрудниками Twitter, но виртуально

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Илон Маск выступит перед сотрудниками Twitter, но виртуальноВпервые после объявления о покупке компании
Илон Маск намерен встретиться с сотрудниками Twitter впервые после объявления о покупке соцсети.
Встреча назначена на утро 16 июня и будет проходить виртуально. Многие сотрудники Twitter недовольны перспективой работать под началом Маска, потому что в своё время предприниматель критиковал компанию за её продукты и политику.
Как отмечается, нынешний директор соцсети Параг Агравал, после того, как начало сделки по покупке Twitter было подтверждено, внёс в структуру системы некоторые изменения, а также заявил о ряде необходимых мер по сокращению расходов.