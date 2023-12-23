Илон Маск вызвал ажиотаж вокруг имплантаций в мозг и разжег гонку среди компаний

Амбиции Маска по слиянию человека и искусственного интеллекта сделали недавно шаг к реальности: Neuralink начала клинические испытания и набирает добровольцев. Конкуренты, такие как Synchron, демонстрируют долгосрочную безопасность мозговых имплантатов и недавно получили финансирование в размере 43 миллионов долларов.

Такие стартапы, как Precision Neuroscience, представляют ультратонкие пленочные массивы, стремясь совершить революцию в BCI с помощью картирования активности мозга с более высоким разрешением. Motif Neurotech и Forest Neurotech решают проблемы психических заболеваний с помощью устройств, излучающих электрическую стимуляцию или использующих ультразвук для терапевтической стимуляции. Каждая инновация нацелена на различные сферы применения — от управления компьютерами парализованными людьми до лечения неврологических заболеваний.

Несмотря на противоречия, значительное финансирование Neuralink и государственная поддержка, включая Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, способствуют развитию BCI.

Всплеск интереса инвесторов и общественности свидетельствует о переломном моменте в преобразовании человеко-машинного взаимодействия, причем ведущую роль играют IT-компании.