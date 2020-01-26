Илон Маск за неделю заработал более 2 млрд долларов

Сообщается, что доходы Илона Маска 20 января достигли 30,9 млрд долларов, тогда как через три дня они увеличились до 33,3 млрд долларов, а уже 24 января данная сумма упала до 33 млрд долларов. Bloomberg отмечают, что 25 января суммарная стоимость активов основателя Tesla осталась прежней, что связано с тем, что в Соединенных Штатах фондовые торги проводятся только в будние дни.

Журналисты агентства также поделились, что начиная с 2020 года Илон Маск увеличил доходы на 5,4 млрд долларов, тогда как за последний год он стал богаче приблизительно на 10 млрд долларов.