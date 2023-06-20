Илон Маск заблокировал в Twitter популярный криптовалютный чат-бот и обвинил разработчиков в мошенничестве

До этого Маск даже писал в своём аккаунте «I love Bob» (я люблю Боба) на фоне растущей популярности бота Explain This Bob. Этот бот использовал API ChatGPT-4 для генерации объяснений любых постов, в которых проект тегами отмечали пользователи.

После того, как Маск заблокировал аккаунт проекта, стоимость BOB рухнула на 30%, а пользователи начали обвинять владельца соцсети в разных «грехах», включая недобросовестную конкуренцию в отношении других игроков криптовалютного рынка.