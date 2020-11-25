Илон Маск задумался о создании нового электромобиля Tesla

Как стало известно, глава Tesla Илон Маск задумался о создании компанией нового электромобиля . Речь идет о компактном хэтчбеке для европейского. При этом он подчеркнул, что это будет принципиально новая модель, а ее проектирование и разработка пройдут целиком и полностью на немецком заводе компании.