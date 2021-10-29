Илон Маск захотел основать университет. И даже раскрыл его название

Этих денег достаточно, чтобы реализовать множество проектов. Об одном из них рассказал сам Маск. Как это обычно бывает, сделал он это через новый пост в Twitter.

Миллиардер рассказал, что одной из инициатив, которые он хотел бы реализовать — это открыть собственное высшее учебное заведение. Располагаться оно будет в Техасе — именно туда перебрался предприниматель, а в скором времени к нему присоединиться и команда Tesla.

Более того, Маск рассказал, как будет называться университет. По планам основателя SpaceX, заведение будет называться «Техасский институт технологий и наук».

Пока что никаких подробностей о сроках реализации проекта он не сообщил.