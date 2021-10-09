Илон Маск захотел собирать электромобили Tesla на Марсе

Нам ещё много лет до строительства первой инопланетной фабрики Tesla. Я имею в виду, я хочу увидеть её прежде, чем умру. Первая. Это было бы круто <...> У меня может быть 40 лет или около того, и я надеюсь сделать это прежде, чем я умру. Это было бы здорово.