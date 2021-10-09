Илон Маск захотел собирать электромобили Tesla на Марсе

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Илон Маск захотел собирать электромобили Tesla на МарсеРазумеется, для этого придётся построить полноценную фабрику
Накануне прошла встреча Илона Маска с акционерами Tesla. На ней, помимо всего прочего, прошла сессия вопросов-ответов.
В рамках одного из вопросов, заданных участников собрания, миллиардер заявил, что мечтает построить завод Tesla на Марсе. С его помощью предприниматель хочет запустить производство электромобилей на Красной планете, сообщает ITHome.
Нам ещё много лет до строительства первой инопланетной фабрики Tesla. Я имею в виду, я хочу увидеть её прежде, чем умру. Первая. Это было бы круто <...> У меня может быть 40 лет или около того, и я надеюсь сделать это прежде, чем я умру. Это было бы здорово.
Илон Маск
Что интересно, ранее Маск уже рассказывал о планах строительства на Марсе. Тогда, правда, речь шла о первом городе-миллионнике, возведённом на планете.