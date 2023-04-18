Илон Маск захотел создать «максимально правдивый» искусственный интеллект

Для этого он намерен открыть новую компанию, которая смогла бы составить конкуренцию OpenAI и Google. В интервью Fox News миллиардер заявил, что рассматривает для своего нового проекта название TruthGPT.

Целью компании будет создание «максимально искреннего ИИ, стремящегося понять природу Вселенной» и который «надеемся, принесёт больше пользы, чем вреда».

Маск признал, что находится в заметном отставании от своих конкурентов, поскольку начинает работу над проектом позднее. Недавно он подал документы на создание компании X.AI Corp и, по слухам, приобрел тысячи графических процессоров и нанял исследователей из DeepMind для неизвестного проекта ИИ в Twitter.

Бизнесмен также упомянул, что соцсеть работает над функцией опционального шифрования прямых сообщений пользователей. Ожидается, что эта функция будет доступна в течение апреля.